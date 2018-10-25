Тысячи мигрантов идут к границе с США

Более 3,5 тысяч мигрантов из Центральной Америки продолжают двигаться к границе с США. Более полутора тысяч человек попросили предоставление убежища на территории Мексики, примерно сотня человек согласилась вернуться на родину. Об этом сообщили власти Мексики в среду.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что среди мигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты через границу с Мексикой, есть выходцы из стран Ближнего Востока, а также террористы.

Власти Мексики решили направить дополнительно 500 сотрудников федеральной полиции на границу с Гватемалой из-за приближающегося каравана мигрантов из Гондураса. В понедельник Трамп сообщил, что прекратит или существенно сократит финансовую помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору за то, что с их стороны не были приняты меры по остановке потока мигрантов через территории своих стран.