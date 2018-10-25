«Опасения России беспочвенны»

«Единый трезубец» объединил 50 тысяч человек. В Норвегии проходят крупнейшие за последнее время учения НАТО. Военнослужащие 13 стран Альянса отрабатывают, как сообщается, оборону своего северного фланга. В самой Норвегии такой концентрации сил и средств не видели с начала 80-х.