«Единый трезубец» объединил 50 тысяч человек. В Норвегии проходят крупнейшие за последнее время учения НАТО. Военнослужащие 13 стран Альянса отрабатывают, как сообщается, оборону своего северного фланга. В самой Норвегии такой концентрации сил и средств не видели с начала 80-х.
«Опасения России беспочвенны»
«Опасения России беспочвенны»
Французский адмирал Эрве Блежан, зам. командующего ОВМС НАТО:
«Морская составляющая учений определённо самая представительная за два десятка лет, а может и больше. Под моим командованием 35 кораблей, а всего — 70, внушительная сила».
Учебный сценарий — отражение нападения на одно из государств Альянса. При этом важнейшее значение уделяется контролю над Северной Атлантикой — району переброски подкреплений из США и Канады в случае большой войны в Европе.
Американский адмирал Джеймс Фогго, командующий учениями:
«Опасения со стороны Российской Федерации беспочвенны. Мы защищаемся, сдерживаем, мы не захватываем чью-либо территорию. Это не входит в наши намерения не является целью этих учений».
Ещё летом этого года Норвегия запросила у США вдвое увеличить численность морских пехотинцев, размещённых в королевстве.
В России называют это «недружественным шагом» и «милитаризацией Арктики» — которая в теории может стать важным источником природных ресурсов.