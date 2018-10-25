Бомбу доставили в ресторан де Ниро

В ресторане Роберта де Ниро в Нью-Йорке обнаружен подозрительный пакет, похожий на посылку со взрывчаткой. О находке сообщили в департаменте полиции. Потенциально опасное устройство было доставлено в Tribeca Grill в четверг утром, в это время в ресторане посетителей не было.