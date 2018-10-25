В ресторане Роберта де Ниро в Нью-Йорке обнаружен подозрительный пакет, похожий на посылку со взрывчаткой. О находке сообщили в департаменте полиции. Потенциально опасное устройство было доставлено в Tribeca Grill в четверг утром, в это время в ресторане посетителей не было.
Бомбу доставили в ресторан де Ниро
Бомбу доставили в ресторан де Ниро
Это уже девятая подозрительная посылка, обнаруженная полицией за последние два дня. Аналогичные пакеты предназначались для представителей демократической партии, телеканала CNN и оппонентов президента Дональда Трампа. К числу критиков главы государства относят и актёра Роберта де Ниро, которому принадлежит упомянутый ресторан в Нью-Йорке.
Среди тех, кому были направлены посылки со взрывчатыми веществами, перехваченные по пути к адресатам, оказались бывший вице-президент Джо Байден, экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь и оппонент Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон, экс-глава ЦРУ Джон Бренон, который обвинял Трампа в связях с Россией.
Мэр Нью-Йорка Бил Де Блазио назвал рассылку опасных пакетов актом терроризма, осуществлённым в период подготовки к промежуточным выборам в Конгресс США. В полиции пока не сообщают, кто и с какой целью мог отправить эти посылки.