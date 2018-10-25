Центрально-Европейский Университет уходит из Венгрии

Центрально-Европейский университет заявляет о намерении перенести все свои занятия из Будапешта в Вену. Руководство вуза объясняет это новыми требованиями к учебным заведениям в Венгрии. Изменения официально представляли как один из инструментов борьбы с влиянием инвестора Джорджа Сороса, — Университет был основан при его финансовой поддержке.