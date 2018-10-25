Сирийские беженцы в Турции ждут помощи

Трехметровая стена на сирийско-турецкой границе нависает над турецким городом Рейханлы. Это напоминание о войне, продолжающейся по ту сторону сооружения. Это символ трудностей, с которыми сталкиваются люди, живущие в приграничных районах, и местные власти - им наряду с решением своих проблем приходится заботиться и о беженцах.

В Рейханлы - крупная сирийская община. Мы встретились с Хуссамом в медицинском центре, где он помогает раненым соотечественникам. Три года назад он сам приехал сюда после ампутации ног.

Хуссам Зинно, сирийский беженец: "Мы вышли на акцию против режима. Это было в пятницу. Я был со своими друзьями. Мы попали под обстрел, возможно, танковый или минометный. Я сразу лишился ног".

За шесть лет после обстрела Хуссаму удалось добиться удивительного восстановления. Сначала он обзавелся искусственными конечностями в Дамаске. Затем, после переезда в Турцию, прошел специальный курс в центре, управляемом Национальным сирийским проектом протезирования конечностей.

... New Gallery 2018/10/25 AID ZONE| Turkey originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1024 height 768 AID ZONE| Turkey originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1024 height 683 AID ZONE| Turkey originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 768 height 1024 AID ZONE| Turkey originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 768 height 1024 AID ZONE| Turkey originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1024 height 768 AID ZONE| Turkey originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1024 height 768 AID ZONE| Turkey originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 1024 height 768

Хуссам Зинно: "Я начал тренировки два года назад. Сначала это было очень сложно. Постепенно становилось легче, я чувствовал, что мне нужно ходить, как обычные люди. Мне удалось это сделать, и стало легко".

С 2017 года клиника финансируется Департаментом гуманитарной помощи ЕС в партнерстве с Relief International. Цель состоит в том, чтобы улучшить доступ к специализированным медицинским услугам для пострадавших от конфликта сирийских беженцев. Центр был открыт 5 лет назад врачами из сирийской диаспоры и по-прежнему управляется сирийцами.

Раед Алмасри, менеджер центра НСППК: "Те, кто начинал этот проект, - представители разных слоев общества. Я - учитель математики. Двенадцать сотрудников получили возможность пройти трехлетнее обучение в Анкаре, они стали специалистами по протезам конечностей. Мы уже произвели шесть с половиной тысяч различных протезов".

Потребности в протезах высоки, однако точная статистика отсутствует. Говорит региональный директор Relief International: "В Турции мы не знаем, каковы масштабы физической реабилитации этих людей. Было проведено одно исследование среди беженцев в Иордании и в Ливане, которое показало, что в 60 процентах опрошенных семей есть люди с физическими недостатками. Поэтому, если перенести эти пропорции на три с половиной миллиона беженцев в Турции, можно представить, что потребности довольно велики. Зачастую это невидимые и скрытые проблемы".

Почти половина сирийских беженцев, которые поселились в Турции, живут сегодня в юго-восточных провинциях, граничащих с Сирией. В провинции Хатай, где находится Рейханлы, 27% населения составляют сирийцы, в среднем по стране - 4%.

Мы отправились в столицу провинции Антакья, чтобы узнать, как Евросоюз сотрудничает с местным правительством в оказании помощи беженцам.

Mоника Пинна, Euronews: "Матиас. Каково влияние сирийского конфликта на турецкую систему здравоохранения?"

Матиас Еик, представитель ЕС по гуманитарной помощи: "Турецкая система здравоохранения оказывает базовую медицинскую помощь беженцам, но очевидно, что они тяжело травмированы как психологически, так и физически. Поэтому свое финансирование ЕС может направить на поддержку специалистов, которые пытаются помочь этим беженцам с очень специфическими медицинскими потребностями".

Euronews: "Какова долгосрочная цель?"

Матиас Еик: "Хорошо, что некоторые из центров, которые мы финансировали ранее, нашли альтернативное финансирование через частных доноров. Мы надеемся, что однажды эти специализированные центры также будут интегрированы в турецкую систему здравоохранения, потому что этот уход за людьми будет продолжаться еще многие годы".

Сирийская война оставила целому поколению инвалидность и травмы. Психологическое восстановление, физическая реабилитация и протезирование, требующие дорогого и долгосрочного ухода, дают тысячам беженцев возможность начать новую жизнь. Но многие все еще ждут этой помощи.