В Мексике бушует ураган "Уилла"

Сформировавшийся в Тихом океане ураган "Уилла" обрушился на территорию Мексики. Первым от удара стихии пострадал штат Синалоа. Тропическому циклону в настоящее время присвоена третья категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. По данным центра по наблюдению за ураганами США, в среду утром максимальная скорость ветра в зоне бедствия ослабла до 75 километров в час.