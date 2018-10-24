В Ирландии должна начаться операция по эксгумации и достойному погребению останков детей, захороненных в общей могиле на территории бывшего католического приюта. Раскопки будут проводиться в городке Туам, на месте общежития для одиноких матерей, над которыми вели шефство монахини с 1925 по 1961 годы. Выросшие здесь и оставшиеся в живых рассказывали о том, что в этом доме от недоедания и болезней погибло множество детей, которых хоронили как мусор.
Умерших в приюте детей похоронят достойно
Умерших в приюте детей похоронят достойно
Министр Ирландии по делам несовершеннолетних Кэтрин Заппон заявила, что будут предприняты все усилия для обнаружения и извлечения всех останков. "Это наша конечная цель, это то, что нужно сделать. Это правильно", - сказала министр.
В дом матери и ребенка в Туаме попадали женщины, родившие детей или забеременевшие вне брака: консервативная часть католического общества того времени считала подобное неприемлемым. Матери-одиночки и их дети содержались в неподобающих условиях. Скандал вокруг Туама разразился в 2014 году. Тогда в архивах приюта были найдены документы, подтверждающие смерть около 800 детей за 36 лет работы приюта. Предполагается, что дети погибли от голода и болезней. Недостойная и скрытная манера их захоронения вызвала гнев и недовольство ирландцев.