Трамп критикует Эр-Рияд за убийство Хашогджи

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогджи и за попытки Эр-Рияда дистанцироваться от этого дела. После того, как турецкий лидер Реджеп Эрдоган объявил о признании гибели Хашогджи тщательно спланированным убийством, Трамп охарактеризовал действия саудовцев как полный провал:

«Они не должны были даже думать об этом. Этого нельзя было делать. Но однажды они задумались об этом. И всё, что они делали дальше, было сделано плохо. Ужасные попытки скрыть произошедшее. Но не должно было быть самого убийства и попыток скрыть его, потому что так не должно быть никогда».

Ранее представители обеих основных партий США требовали от Белого дома принять меры против Эр-Рияда, например, отменить крупные контракты на поставку вооружений. Трамп отвечал, что это противоречит национальным интересам.