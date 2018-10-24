«Укрепление связей — это практически наш долг»

Отношения России и Италии развиваются и крепнут несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию. Об этом говорили в Москве, куда с прибыл итальянский премьер Джузеппе Конте. Вместе с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи он открыл завод в Челябинске, построенный в сотрудничестве с итальянскими компаниями.