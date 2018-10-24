Помощь раненым в инциденте в римском метро оказывают в том числе сотрудники российского посольства. В дипмиссии сообщили, что в случае необходимости они готовы помочь с отправкой пострадавших на родину.
Римский эскалатор и "русский след"
Римский эскалатор и "русский след"
"Мы в курсе состояния каждого из них и по мере их выздоровления - мы надеемся на это - будем смотреть, что конкретно каждому из них нужно будет. Если человек обратиться к нам за другой помощью, например, юридической, или окажется, что у него билет на самолет просрочен и ему надо вернуться как-то, тогда и будем думать, будем общаться с другими службами, с "Аэрофлотом", с МЧС", - сообщил советник посольства Дмитрий Гурин.
В "Твиттере" ЦСКА написано, что фанаты могут обратиться за помощью в официальный клуб болельщиков. Но отвечать на вопросы журналиста Euronews там отказались, сказав лишь, что всё под контролем и что информацию они дают только родственникам.
Матч, на который ехали болельщики ЦСКА, закончился разгромом их команды. Но, как пишет издание Eurosport, "это тот случай, когда о поражении никто не вспоминает".
"Везде русский след, а то что эскалатор мог быть неисправным, мыслей нет", - так один из пользователей соцсетей отреагировал на сообщения тех, кто начал винить в случившемся российских фанатов. А кто-то решим просто выразить слова поддержки тем, кто приехал в итальянскую столицу, чтобы насладиться футбольным матчем, а в итоге оказался в больнице.