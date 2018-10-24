ООН вступилась за паранджу

Никаб, хиджаб, чадра. В ООН осудили власти Франции, оштрафовавшие двух женщин за ношение традиционной мусульманской одежды, закрывающей лицо.

Речь идет о полученных от двух жительниц Франции жалобах. Они сообщили, что были привлечены к ответственности в 2012 году за ношение закрывающей лицо вуали в общественном месте.

Комитет ООН по правам человека добавил, что Париж не объяснил должным образом причину, по которой нужно было запрещать эту одежду, призвал возместить оштрафованным потраченные средства и дал Парижу 180 дней на отчет о проделанной в этой связи работе.

"Мы обнаружили нарушения сразу двух статей Международного пакта о гражданских и политических правах, по которым гарантируется свобода вероисповедания и его открытая демонстрация, а также запрещается дискриминация", - говорит член комитета ООН по правам человека Илзе Брандс-Кехрис.

Законодательный запрет на ношение в общественных местах "полной вуали", включая бурки, паранджи, никабы и балаклавы, действует во Франции с 2010 года. Нарушителям грозит штраф до 150 евро. Мужчине, который будет принуждать свою жену носить такую одежду, придется заплатить 15 тысяч евро или провести год в тюрьме.

Ранее запрет или ограничение на ношение традиционной мусульманской одежды в общественных местах был введен в Дании, Бельгии, Нидерландах, Болгарии, Германии, Швейцарии и ряде других европейских стран.

На прошлой неделе власти Алжира, где ислам - государственная религия, запретили женщинам носить закрывающую лицо традиционную одежду на работе.