Пластику бой!

Жителям стран-членов ЕС пора привыкать обходиться без соломинок для коктейлей и ватных палочек. Европейский парламент проголосовал за запрет одноразовых пластиковых изделий. Срок разложения предметов из синтетических полимеров составляет более ста лет. Ежегодно тонны пластика попадают в океан, его частицы - в организмы морских животных, а затем - и в пищу людей.