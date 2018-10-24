В США выигран рекордный джекпот

В розыгрыше рекордного джекпота в размере одного миллиарда шестисот миллионов долларов есть по меньшей мере один победитель. Об этом сообщили организаторы американской лотереи Mega Millions. Известно, что счастливый билет, в котором все шесть номеров совпали с выигрышными, был куплен в штате Южная Каролина.