Стамбул: найдены вещи Хашогджи?

Размер текста Aa Aa

Два чемодана с вещами, предположительно принадлежащие пропавшему саудовскому журналисту Джамалю Хашогджи, найдены в результате обыска подозрительного автомобиля в Стамбуле. Машина с номерными знаками оформленными на генконсульство Саудовской Аравии, две недели назад была по неизвестным причинам оставлена на подземной парковке далеко от дипмиссии.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в парламенте с речью, посвящённой инциденту с исчезновением журналиста, который не вернулся после своего визита в генконсульство. Эрдоган заявил о наличии серьезных оснований полагать, что с Хашогджи расправились варварски, и убийство это было не спонтанным, а тщательно спланированным. Подозреваемых он предложил судить с Стамбуле.