Под фанатами ЦСКА сломался эскалатор

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15 россиян были госпитализированы после инцидента на станции "Република" в римском метро. Пятеро уже выписаны из больницы. ЧП произошло во вторник вечером: эскалатор неожиданно ускорил движение, люди начали падать, образовалась давка.

Большинство пострадавших – болельщики ЦСКА, которые приехали в итальянскую столицу на матч Лиги чемпионов против "Ромы". Некоторые свидетели утверждают, что эскалатор мог сломаться из-за того, что фанаты начали на нем прыгать. Выяснением точных причин инцидента занимается прокуратура Рима.