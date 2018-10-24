Давление на Рим растет. Накануне Европейская комиссия отклонила проект госбюджета Италии на 2019 год: популистское правительство запланировало дефицит в размере 2,4 процента от ВВП страны, в то время как в июне Брюссель рекомендовал Риму сократить дефицит на 0,8%-0,9%.
Давление на Рим растет
Давление на Рим растет
Теперь у Италии есть три недели на то, чтобы предоставить Еврокомиссии новый проект госбюджета.
Если этого не произойдет, за нарушение союзных правил Риму грозят дисциплинарное наказание и даже финансовые санкции. Соответствующее решение Еврокомиссия сможет принять уже 21 ноября.
Пока же Брюссель надеется получить разъяснения относительно того, каким образом будет уменьшен госдолг Италии, который сегодня составляет 130% ВВП. Это второй госдолг в еврозоне после Греции.
Среди правовых инструментов в распоряжении Евросоюза есть так называемая "процедура на случай чрезмерного дефицита". В ее рамках Италии уже в следующем году может грозить штраф в размере 0,2% от национального ВВП.