Популярность Аддада растет

В Бразилии растет популярность Фернанду Аддада. Во втором туре президентских выборов, назначенном на 28 октября, за кандидата от левой Партии трудящихся намерены проголосовать 43% избираталей - это на 2% больше, чем еще неделю назад. Накануне в Рио-де-Жанейро состоялась манифестация в поддержку Аддада. Он в очередной раз пообещал бороться против фашизма и в защиту демократии.