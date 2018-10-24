Столкновения полиции с мигрантами на боснийской границе

Несколько человек пострадали в результате столкновений мигрантов с полицией на боснийско-хорватской границе. Противостояние обострилось после того, как сотни людей блокировали контрольно-пропускной пункт Малевач. Они требуют пропустить их в Хорватию, хотя не имеют документов на въезд в Шенгенскую зону.

Как сообщает Reuters, хорватских правоохранителей забрасывали камнями, в ответ полиция применяла слезоточивый газ и дубинки, чтобы оттеснить мигрантов.

Прорваться в ЕС через этот участок границы пытаются выходцы из Азии и Северной Африки. Они жалуются на своё бедственное положение в небогатой Боснии и опасаются, что их не смогут разместить в тёплых домах даже с наступлением зимних холодов. Ранее МВД Боснии и Герцеговины пообещало не допустить, чтобы мигранты массово оставались в стране и претендовали впоследствии на получение гражданства.

Противостояние у деревни Малевач разворачивается на фоне обсуждения в Брюсселе и Страсбурге новых мер по контролю за миграцией в Европе. В ходе выступления в Европарламенте председатель Европейского Совета Дональд Туск рассказал, что для борьбы с нелегальной иммиграцией лидеры стран ЕС хотят ужесточить контроль на внешних границах и усилить взаимодействие с третьими странами, в частности, со странами Северной Африки.

Активизировать решение миграционного вопроса требуют, в частности, евродепутаты. Эта проблема была одной из главных тем прошедшего саммита ЕС. Речь идёт, в частности, о едином подходе к приёму и распределению беженцев, а также об увеличении полномочий и финансирования европейского агентства Frontex для охраны внешних границ.