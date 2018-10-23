Самый длинный в мире морской мост открылся на юге Китая: трасса над волнами протяжённостью 55 километров соединила Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.
Самый длинный в мире мост
Самый длинный в мире мост
В торжественной церемонии открытия в Чжухае приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, глава администрации Гонконга Кэрри Лам, глава провинции Гуандун Ли Си и более 700 приглашённых гостей.
Мост будет способствовать развитию туризма и лучшей экономической интеграции Гонконга и Макао - особых административных районов, вошедших в состав КНР в конце 90-х по принципу "одна страна - две системы".
"Во-первых, этот мост связывает воедино Гонконг и Макао, имеет и политическое значение, позволяя им в полной мере использовать свои права и преимущества. Во-вторых, сокращается время поездок - к примеру из аэропортов Чжухая и Гонконга с 4 часов до 45 минут", -сказала Кэрри Лам.
По мосту планируется запустить круглосуточные автобусы, курсирующие между тремя городами. Это радует местных жителей:
"Раньше мы добирались до Гонконга на теплоходе за 70 минут и билет стоил очень дорого - 160-180 юаней. А теперь дорога обойдётся чуть ли не втрое дешевле".
"Экономика Китая становится всё сильнее и сильнее, наша инфраструктура совершенствуется, и мы все очень гордимся этим".
По предварительным подсчётам, к 2030 году новой артерией будут пользоваться более 120 тысяч человек и 29 тысяч транспортных средств в день. Свободное передвижение станет возможным с 24 октября.