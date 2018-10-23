Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает, что раскроет всю правду о том, что произошло с саудовским журналистом Джамалем Хашогджи в здании консульства королевства в Стамбуле. Мужчина пропал 2 октября. Последний раз его видели около дипмиссии. Несколько недель ходили разные слухи о том, что случилось с Хашогджи, но три дня назад назад Эр-Рияд подтвердил, что журналист умер в здании консульства. Сейчас турецкая полиция проводит расследование, чтобы восстановить ход событий.
Дело Хашогджи: "Правда будет раскрыта"
Дело Хашогджи: "Правда будет раскрыта"
"Позиция нашего президента с самого начала была совершенно ясна. Расследование произошедшего будет доведено до конца. Наша цель, обязанность и ответственность – пролить свет на случившееся", - заявил пресс-секретарь Эрдогана Ибрахим Калын.
Эр-Рияд говорит, что журналист, известный своими критическими материалами о политике королевства, погиб в результате разгоревшегося в здании дипмиссии конфликта. Генпрокурор Саудовской Аравии сообщил, что под следствием сейчас находятся 18 человек. Эр-Рияд отрицает свою причастность к произошедшему, однако, по одной из версий, за инцидентом могут стоять власти.
Сейчас ведутся поиски останков журналиста. Следствие предполагает, что тело Хашогджи могли расчленить.