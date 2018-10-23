Таится в пучине морской. В Черном море на глубине 2 километров недалеко от берегов Болгарии группой морских археологов был найден древнейший корабль.
В Чёрном море найден древнейший корабль
В Чёрном море найден древнейший корабль
По мнению ученых, греческому торговому судну более 2400 лет и сохранилось оно почти нетронутым временем на морском дне только благодаря бескислородной воде.
"Мы обнаружили фантастические свидетельства судоходства в Черном море, начиная, скорее всего, с 5-го века до нашей эры до 19-го столетия. В рамках проекта было найдено около 40 сохранившихся невероятным образом кораблей", - говорит археолог Драгомир Гарбов.
23-метровое судно напоминает дизайн, ранее замеченный только на керамических изделиях эпохи Античности.
"Там на дне лежат корабли, которые мы могли видеть только на фресках, картинах или в книгах. И таким образом мы их видим впервые с тех пор, когда они еще были на плаву", - говорит руководитель археологического проекта Эдвард Паркер.
Найденный корабль - один из более 60 судов, обнаруженных за последние три года при помощи аппаратуры, которая раньше использовалась нефтедобывающими компаниями.