Русская православная церковь, не принявшая решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине, изменит свою позицию. С таким заявлением выступил Константинопольский патриарх Варфоломей: «Нравится им или нет, рано или поздно наши русские братья последуют решению, данному Вселенским Патриархатом, поскольку у них нет другого выбора».
Конфликт в православии
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Конфликт в православии
В ответ РПЦ обвинила Константинополь в поддержке гражданского противостояния на Украине и оправдании захвата церквей экстремистами, призвав патриарха Варфоломея извиниться за разлад в православии и встать на путь диалога.
В середине октября Синод РПЦ заявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, назвав его решение ничтожным и политически мотивированным.