Конфликт в православии

Русская православная церковь, не принявшая решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине, изменит свою позицию. С таким заявлением выступил Константинопольский патриарх Варфоломей: «Нравится им или нет, рано или поздно наши русские братья последуют решению, данному Вселенским Патриархатом, поскольку у них нет другого выбора».