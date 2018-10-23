Франция: эвакуация лагеря мигрантов

Французская полиция эвакуировала более 1800 человек из палаточного лагеря мигрантов, разбитого в лесу у города Гранд-Сент на севере страны. Людей вывозят в специально оборудованные в регионе центры для беженцев. Подобная операция проводится уже в шестой раз за последние пять месяцев, поскольку сюда продолжают прибывать мигранты, стремящиеся перебраться в Великобританию, главным образом – иракские курды. Министр внутренних дел Франции, ранее пообещавший покончить с этой ситуацией, намерен лично побывать здесь во вторник вечером.