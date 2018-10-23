К Эр-Рияду требуют принять меры

Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию и Совет Европы оказать давление на Саудовскую Аравию с тем, чтобы гибель журналиста Джамаля Хашогджи была тщательно расследована. С соответствующим заявлением выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини: «Преступление против одного журналиста – где бы в мире оно ни произошло – это преступление против свободы слова и свободы информации. И я бы сказала, что это преступление против наших обществ – во всём мире, против нашего образа жизни, особенно в Евросоюзе, против наших принципов и наших ценностей. Это преступление против всех нас».