Дело Хашогджи: метод кнута и пряника

Саудовские власти использовали метод кнута и пряника, чтобы вернуть журналиста Джамаля Хашогджи обратно на родину. Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники, за несколько месяцев до гибели журналист общался с братом наследного принца королевства Халидом бин Салманом - послом Саудовской Аравии в США.

"Саудовские власти немало сделали для того, чтобы заманить Джамаля Хашогджи обратно в королевство. Поначалу ему говорили, как хорошо его примут. А потом власти перешли к силовым методам. И дошло все до убийства, как мы увидели", - рассказывает политический обозреватель NBC Джош Ледерман.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, чо ни наследный принц Мухаммед бин Салман, ни спецслужбы королевства ничего не знали о нападении.

"По словам друзей, журналист не был уверен, что в случае возвращения в Эр-Рияд он будет в безопасности. Он думал, что это ловушка. Он приедет в Саудовскую Аравию и на всю жизнь угодит в тюрьму, а может, произойдет что-то похуже. Он боялся, что просто исчезнет. Вот причина, по которой, хотя ему и предложили работу в саудовском королевском суде, Хашогджи отказался и решил остаться за границей", - добавляет Ледерман.

Ранее газета "Нью-Йорк Таймс" писала, что журналиста убили всего через несколько минут после того, как он вошел в здании дипмиссии. Избивать его начали в кабинете консула.