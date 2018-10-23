Еврокомиссия отвергла проект итальянского бюджета

Еврокомиссия не утвердила представленный Римом проект итальянского бюджета на 2019 г. на фоне споров о допустимости дефицита. Такое решение принято впервые за всю историю ЕС, — отмечает AFP. Еврокомиссар по экономическим вопросам Пьер Московиси сообщил, что Брюссель попросит итальянское правительство пересмотреть параметры бюджета, которые не соответствуют общеевропейским нормативам. Между тем в Риме неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от своих планов реформирования экономики и от своей бюджетной политики, от которой зависит выполнение ряда государственных и социальных программ.