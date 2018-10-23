Эрдоган назвал гибель Хашогджи "варварским убийством"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о наличии серьезных оснований полагать, что смерть саудовского журналиста Джамаля Хашогджи была тщательно спланированным "варварским" убийством.

Выступая перед членами правящей партии в парламенте, он заявил, что сообщил королю Саудовской Аравии, что консул королевства в Турции не справлялся со своими обязанностями, после чего его вернули на родину.