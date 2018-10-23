Тереза Мэй в Палате общин

"Премьер-министр Великобритании Тереза ​Мэй появилась в Палате общин впервые после того, как на прошлой неделе в Брюсселе была обновлена ​​информация о том, в чём продвинулись, а в чём буксуют переговоры по "брекситу". Сообщалось, что 95% соглашений были достигнуты, что согласованы протоколы касательно британских баз на Кипре и в Гибралтаре .

Основной нерешённой проблемой остаётся граница с Северной Ирландией: стороны тщетно пытаются найти пути для того, чтобы избежать жёсткой морской границы в Ирландском море после выхода Соединенного Королевства из европейского Таможенного союза.

Тереза ​​Май также говорила о возможности продления переходного периода. Она сказала, что это может быть хорошим вариантом для избежания проблем в том случае, если все вопросы не удастся решить до конца 2020 года. Тем не менее в адрес Мэй звучала критика как оппозиции - так и части её однопартийцев, которые считают, что она недостаточно продвинула вперёд переговоры по "брекситу" и сделала слишком много уступок. Есть и ещё одна, третья, сторона - это те, кто выступает за проведение второго референдума по "брекситу".