Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и посол Джон Хантсман возложили цветы к мемориалу на месте убийства политика Бориса Немцова. Рядом с портретом бывшего вице-премьера на Москворецком мосту установили траурный венок с подписью «От американского народа».
"От американского народа"
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"От американского народа"
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В рамках этой части визита Джон Болтон отдал дань памяти погибшим во Второй мировой войне. У Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду делегация возложила венок со словами «От товарищей по оружию». Здесь же Болтон и Хантсман почтили память жертв вооружённого нападения на Керченский политехнический колледж.