Боснийская полиция остановила мигрантов

Боснийская полиция помешала мигрантам пересечь границу с Хорватией. Накануне около 200 человек, в том числе семьи с детьми, провели ночь у пограничного пункта Малевац в надежде перебраться в соседнюю страну, а оттуда - и в другие государства Евросоюза. При этом температура в регионе опустилась до + 5 градусов. Несмотря на предоставленные регионом микроавтобусы, большинство нелегалов отказались возвращаться в расположенный в нескольких километрах от границы лагерь для беженцев. Многим и возвращаться некуда. Из-за политических размолвок и организационных трудностей власти до сих пор не открыли в районе Бихач на северо-западе страны ни одного Центра по приему беженцев - несмотря на выделенную Брюсселем финансовую помощь.