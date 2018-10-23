К укрощённым коням и горящим избам добавились рыболовецкие колхозы и американские президенты: бухгалтер из Санкт-Петербурга Елена Хусяйнова называет себя «простой русской женщиной» и гордится тем, что её посчитали способной повлиять на выборы главы сверхдержавы. Гражданка России опубликовала свой видеоответ на обвинения со стороны минюста США:
Русская женщина американского президента
Русская женщина американского президента
«Я знаю бухгалтерский учет, знаю, как управлять рыболовецким колхозом, знаю, как вырастить и воспитать детей. Я много чего знаю. Но вот английского языка, я, увы, не знаю. Я была изумлена и потрясена. Но потом моё сердце наполнилось гордостью: оказывается, простая русская женщина может помочь гражданам сверхдержавы выбрать президента».
Впрочем, в документах минюста США говорится именно о профессиональной деятельности Хусяйновой, не требующей английского: по данным Вашингтона, россиянка вела бухгалтерский учёт проекта, направленного на вмешательство в выборы — как президентские 2016 года, так и предстоящие ноябрьские в конгресс.
В Москве назвали новые обвинения «клеветнической кампанией». Дональд Трамп, в свою очередь, опроверг связь Хусяйновой со своим предвыборным штабом.