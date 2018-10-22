Всё о договоре РСМД и чем его расторжение грозит России

Euronews рассказывает о том, что такое ДРСМД, и чем России грозит его расторжение.

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение.

Что представляет из себя Договор РСМД и зачем он был подписан?

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Стороны договорились о масштабном сокращении ядерных сил.

Подписанию договора предшествовали десятилетия холодной войны и гонки вооружений. США опасались удара Советского Союза по своим партнерам по НАТО в Европе.

Москва понимала, что ракеты Североатлантического альянса способны менее, чем за 10 минут достигнуть любого города СССР. "Именно это обстоятельство, а не любовь к миру заставило Горбачева подписать договор РСМД", - объясняет военный обозреватель, журналист Александр Гольц.

От каких ракет избавились СССР и США?

Речь шла о ракетах средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

В соответствии с договором СССР уничтожил четыре типа ракет средней дальности, в том числе мобильные ракетные комплексы с баллистическими ракетами РСД-10 "Пионер", и ракеты малой дальности ОТР-22 "Темп-С" и ОТР-23 "Ока".

США в свою очередь избавились от баллистических ракет "Першинг-2" и "Першинг IA", а также от крылатых ракет "Томагавк" модификации BGM-109G Gryphon.

Всего Москва уничтожила больше 1846 ракетных комплексов, а Вашингтон на одну тысячу меньше.

Почему Трамп хочет расторгнуть договор?

США не в первый раз обвиняют Россию в нарушении договора РСМД, претензии предъявляла еще администрация Барака Обамы, не называя публично суть недовольства.

В начале октября этого года постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о разработке Россией ракет средней и меньшей дальности "Новатор" 9М729, сообщив, что США попытаются их уничтожить еще до введения в эксплуатацию.

Россия признает факт существования этой ракеты, но говорит, что она никогда не испытывалась на дальность свыше 500 км, что запрещено договором РСМД.

Чем грозит России расторжение ДРСМД?

В России существует мнение, что расторжение сделки с США и возможность беспрепятственно создавать ракеты средней и меньшей дальности может укрепить безопасность страны.

Так, выступая против базирования американской системы ПРО "Иджис" в Румынии и Польше, российский президент Владимир Путин сообщил, что при необходимости американцы способны заменить эту систему на крылатые ракеты средней дальности, что станет прямым нарушением договора.

Гольц считает, что этот аргумент не обоснован и что выход США из договора РСМД может положить начало новой гонке вооружений, которая еще больше углубит проблемы в российской экономике.

"Советский опыт показывает, что с одной стороны авторитарное государство способно сконцентрировать финансы, ресурсы на важнейших для себя направлениях, - говорит он. -Вспомним, что в конце 1970-х гг. был достигнут ядерный паритет с США. Эта важная задача была выполнена, но выполнение этой задачи привело к истощению всех остальных ресурсов, что в конечном счете стало существенным фактором в экономическом крахе Советского Союза".