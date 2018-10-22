Момент схода с рельсов пассажирского поезда на Тайване был заснят камерой видеонаблюдения. Специалисты отмечают, что скорость состава была слишком высокой, отчего он мог не вписаться в поворот. Все восемь вагонов сошли с путей, три из них перевернулись.
Тайвань: видеозапись крушения
Сейчас воспроизводится:
Тайвань: видеозапись крушения
Трагедия произошла в воскресенье днём у станции Синьма. На борту скоростного поезда было 366 человек, 18 из них погибли, 187 получили ранения, некоторые находятся в критическом состоянии.
В понедельник на месте трагедии побывала президент Тайваня Цай Инвэнь. Она встретилась с родственниками погибших и пострадавших, выразив им соболезнования и пообещав поддержку.
По данным местных СМИ, на поезде была из-за неисправности отключена система автоблокировки, что могло привести к аварии. Между тем, расследование причин крушения пока продолжается.