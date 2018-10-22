Трамп возмущается, а караван идёт

Колонны мигрантов из Гондураса растут и уверенно двигаются в сторону США. В минувшее воскресенье они покинули город Сьюдад-Идальго на юге Мексики и взяли курс на северную границу. Люди бегут из неблагополучного Гондураса в поисках лучшей жизни, однако США к их приему не готовы. Дональд Трамп в своем "твиттере" назвал ситуацию с караваном мигрантов чрезвычайной.