Плавучую плантацию наркосодержащих растений взял на абордаж спецназ в Архангельской области.
Под Архангельском накрыли плавучую плантацию конопли
Под Архангельском накрыли плавучую плантацию конопли
МВД России сообщает о возбуждении уголовного дела по данному факту, а троим ранее судимым жителям области предъявлены обвинения по статье незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.
Плантацию конопли участники группы разместили на дебаркадере, пришвартованном у берега реки Кузнечиха.
В результате спецоперации обнаружено и изъято более 230 кустов растений, содержащих наркотическое вещество, а также приспособления для полива и другое вспомогательное оборудование", - говорится в сообщении на сайте министерства.
За культивирование растений, содержащих наркотическое вещество, в составе организованной преступной группы, задержанным грозит до 8 лет лишения свободы.