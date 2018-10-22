Тереза Мэй заявила, что готова "изучить все возможные варианты", чтобы выйти из тупика в переговорах по "брекситу". Британский премьер заявила, выступая перед палатой общин, о согласовании 95% условий выхода из Евросоюза, в то же время отметила о "значительных затруднениях" по вопросу границы Северной Ирландии. Власти Евросоюза предложили сохранить данный регион Великобритании в составе общего рынка ЕС и таможенной зоны. Однако Лондон не дал на это согласия.
"Брекситу" мешает Северная Ирландия
"Брекситу" мешает Северная Ирландия
"Суммируя все сделанное, 95% соглашения по "брекситу" и его регламентных документов согласованы. Суть сделки по подавляющему большинству вопросов теперь ясна. Осталось решить один спорный, но очень важный момент. Как гарантировать, что к концу переходного периода, границы между Северной Ирландией и Ирландией не будет", - заявила Мэй перед палатой общин.
Мэй также заявила, что для нее крайне нежелательно продление переходного периода для Великобритании, и что он должен закончиться задолго до мая 2022 года.
С британским министром не согласна оппозиция. Лидер Лейбористов Джереми Корбин заявил, что тори "показали свою окончательную некомпетентность и страдают от разногласий в своих рядах".
Формально "брексит" состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период до 31 декабря 2020 года, в течение которого Великобритания обязалась платить взносы в бюджет ЕС.