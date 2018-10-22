Ледяной хаос в Риме

На "вечный город" обрушился ураган. Сильнейшие ливни и град парализовали жизнь в Риме 22 октября. Четыре станции метро оказались затоплены. Многие водители оставляли свои автомобили прямо на дороге - ехать по скользким дорогам было не только сложно, но и опасно для жизни. Из-за наводнения затопило знаменитую базилику Святого Себастьяна за городскими стенами - здесь уровень воды составил полметра. Бригады аварийной службы работали всю ночь на понедельник, но так и не смогли справиться с хаосом начала рабочей недели.