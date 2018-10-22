Мэром Варшавы становится оппозиционер

Мэром Варшавы стал Рафал Тшасковский, представитель оппозиционного блока «Гражданская платформа» и «Новочестная». По данным экзитполов, за него проголосовали 54% пришедших на выборы избирателей. Для многих его победа в первом туре стала неожиданностью.

Говорят жители города:

– Нельзя сказать, что мы выбрали кандидата с феноменальной программой, ведь она будет продолжением программы нынешнего президента. Варшава всегда была скорее либеральной, чем правой. «Гражданская платформа» пользуется большей поддержкой, чем «Право и справедливость».

– Я тоже ожидал второго тура и был приятно удивлён, но что теперь? Посмотрим.

Рафал Тшасковский поделился своими планами с корреспондентом Euronews: «Мы продолжим развивать городскую инфраструктуру, но основное внимание уделим повышению качества жизни, то есть образованию, здравоохранению и заботе о пожилых. Таким образом, жизнь в городе улучшится».

Между тем, в большинстве избирательных округов на прошедших в воскресенье выборах победу одержали представители правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Ситуацию комментирует политолог из Варшавского университета: «Наметилась довольно чёткая тенденция падения поддержки правящей партии, по крайней мере в крупных городах. Кандидаты от правящей партии "Право и справедливость" выиграли выборы в большинстве регионов, и это, конечно, победа, но вопрос в том, скольким из них удастся сформировать коалицию? Ведь способности к созданию коалиций у этой партии весьма скромны».

На избирательные участки пришёл 51% польских избирателей. Это рекордно высокое значение для региональных выборов в Польше.