Соглашение по "брекситу" готово на 95%, но нерешенным пока остается вопрос, касающийся границы между Ирландией и Северной Ирландией. С таким заявлением в понедельник, как сообщают в канцелярии британского правительства, Тереза Мэй выступит перед парламентариями. При этом на Даунинг-стрит подчеркивают, что документ не будет подписан, пока Лондон и Брюссель не согласуют позиции по вопросу членства Северной Ирландии в таможенном союзе и общем рынке ЕС. Ранее Тереза Мэй не раз заявляла, что не допустит появления границы на территории Соединенного королевства, поскольку это поставит под угрозу целостность Великобритании.