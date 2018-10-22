Канцлер Германии Ангела Меркель сочла невозможным экспорт вооружения в Саудовскую Аравию в связи с обстоятельствами гибели журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом она заявила на прошедшей в Берлине пресс-конференции по итогам заседания президиума Христианско-демократического союза: «Экспорт вооружений уже ограничен, но я согласна с теми, кто призывает к полной его остановке. Этого не должно происходить в нынешней ситуации, в которой мы находимся».
Гибель Хашогджи: последствия
Гибель Хашогджи: последствия
Ранее Эр-Рияд признал гибель оппозиционера в своём консульстве в Стамбуле, но заявил, что произошло это непреднамеренно. В Великобритании сочли это неубедительным, но не назвали никаких принимаемых в связи с этим конкретных мер.
«Нет, на мой взгляд, это не внушает доверия, это ужасный случай, – заявил Доминик Рааб, британский министр по "брекситу". – Мы поддерживаем турецкое расследование, и британское правительство хочет, чтобы виновные в этой смерти понесли ответственность».
Между тем невеста Хашогджи, гражданка Турции Хатидже Дженгиз, находится теперь под круглосуточной охраной полиции. Второго октября она вместе с журналистом пришла к саудовскому консульству и дожидалась его у входа, но он так оттуда и не вышел, о чём она сразу сообщила в полицию.
Следствие предполагает, что тело Хашогджи могли расчленить и спрятать в лесу вблизи Стамбула. Сейчас здесь ведутся его поиски.