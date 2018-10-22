Гибель Хашогджи: последствия

Канцлер Германии Ангела Меркель сочла невозможным экспорт вооружения в Саудовскую Аравию в связи с обстоятельствами гибели журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом она заявила на прошедшей в Берлине пресс-конференции по итогам заседания президиума Христианско-демократического союза: «Экспорт вооружений уже ограничен, но я согласна с теми, кто призывает к полной его остановке. Этого не должно происходить в нынешней ситуации, в которой мы находимся».