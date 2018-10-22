Подозреваемый в вооружённом нападении на колледж в Керчи Владислав Росляков мог страдать расстройством психики. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС. По данным агентства, студент проявлял склонность к насилию, искал видеозаписи убийств и интересовался нацизмом. Как отмечает ТАСС, признаки психического расстройства в этих данных усматривает и психолог-криминалист Михаил Виноградов. В рамках следствия назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Керчь: дорога к массовому убийству
Керчь: дорога к массовому убийству
Российские издания тем временем сообщают, что к нападению студент начал готовиться ещё в январе 2017 г. Он получил право на ношение оружия, прошёл подготовку, купил ружьё и, возможно, сам собрал несколько взрывных устройств, которые затем испытывал на пустыре недалеко от дома.
ВГТРК подчеркивает, что мать Рослякова была связана с общиной «Свидетелей Иеговы» — в России организацию объявили экстремистской и запретили. РЕН-ТВ отмечает, что незадолго до событий 19 октября студент сжёг семейные альбомы со своими фотографиями и Библию. Официально нападение, жертвами которого стал 21 человек, с религиозными убеждениями пока не связывают.