Рим: бюджет пересмотру не подлежит

Правительство Италии заявило, что не будет пересматривать проект бюджета на будущий год, несмотря на предупреждение Еврокомиссии. Его привёз в Рим на прошлой неделе еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси. Сам он не теряет надежды решить проблему путём переговоров:

"Я поехал в Рим с намерением начать конструктивный диалог, и я буду до конца придерживаться этой позиции. Еврокомиссия не желает кризиса в отношениях между Римом и Брюсселем. Еврокомиссия считает, что место Италии - в сердце Европы, в центре зоны евро, а не за их пределами. Мы должны это обеспечить, но и итальянцы, надеюсь, будут соблюдать правила ЕС", - сказал, вернувшись из Рима, Московиси.

В ответ на требование разъяснений, министр экономики Италии Джованни Триа ответил Брюсселю, что решение принять не совпадающий с правилами ЕС подход к бюджетной политике было трудным. но необходимым из-за постоянного отставания в восстановлении докризисных темпов роста ВВП страны на фоне драматических условий, в которых находятся наиболее обездоленные слои итальянского общества.

Если компромисс не будет найден, Еврокомиссия может принять беспрецедентное решение не утверждать бюджет Италии и наложит на страну штраф.

Дефицит госбюджета, планируемый Римом, не превышает установленного ЕС лимита в 3%, но у Италии второй после Греции государственный долг. а по европейскому Пакту о стабильности" страны с высоким госдолгом не должны утверждать дефицит бюджета выше 1,5%. Сам госдолг не должен превышать 60% от ВВП, а в Италии он составляет 130%. Пришедшее к власти в Италии правительство популистов нуждается в повышении дефицита госбюджета, чтобы выполнить свои предвыборные обещания.