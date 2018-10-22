Противники ультраправого движения ПЕГИДА вышли на акцию протеста в Дрездене. В демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек. Они выкрикивали лозунг "Любовь, а не ненависть". Свою акцию они устроили в тот же день, что и сторонники ПЕГИДА, которые вышли на улицы города, чтобы отметить четвертую годовщину создания движения, выступающего против иммиграционной политики немецкого правительства.
Против ПЕГИДА: "Любовь, а не ненависть"
Против ПЕГИДА: "Любовь, а не ненависть"
Говорят противники ПЕГИДА:
- Мне кажется, это движение, существующее уже четыре года, раскололо общество.
- Этому нацистскому безобразию в моем прекрасном городе нужно положить конец.
Сторонникам миграции отвечают те, кто разделяют позицию ПЕГИДА. На акции в поддержку движения собрались около 5 тысяч человек.
- В последние годы мы видим, как из-за неконтролируемой миграции наши фундаментальные права.
- Куда мы денемся, когда на этой прекрасной земле одни этнические группы сменятся другими? Это путь к хаосу.
Именно в Дрездене, в Саксонии, зародилось движение ПЕГИДА. По данным земельного министерства внутренних дел, по числу преступлений на почве правого экстремизма этот регион занимает в Германии первое место.