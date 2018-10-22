Против ПЕГИДА: "Любовь, а не ненависть"

Противники ультраправого движения ПЕГИДА вышли на акцию протеста в Дрездене. В демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек. Они выкрикивали лозунг "Любовь, а не ненависть". Свою акцию они устроили в тот же день, что и сторонники ПЕГИДА, которые вышли на улицы города, чтобы отметить четвертую годовщину создания движения, выступающего против иммиграционной политики немецкого правительства.