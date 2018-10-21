В Польше проходят выборы в органы местного самоуправления. Свой гражданский долг уже выполнил премьер страны Матеуш Моравецкий. Жители республики избирают около 47 тысяч депутатов сельских, городских и воеводских советов, а также 2,5 тысячи глав районных администраций, бургомистров и мэров.
Поляки голосуют на муниципальных выборах
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Поляки голосуют на муниципальных выборах
По данным последних опросов общественного мнения, кандидатов от правящей партии "Закон и справедливость" намерены поддержать в среднем - 35-40% поляков. Второй результат прочат оппозиции, объединенной под названием "Гражданская коалиция". За нее собирались отдать голоса около 25% граждан. В большинстве крупных городов победу предрекают представителям оппозиции и независимым кандидатам. Безопасность и порядок на выборах обеспечивают 28 тысяч полицейских.