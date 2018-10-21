Около 200 нелегальных мигрантов из африканских стран смогли перебраться через пограничный забор, разделяющий Марокко и испанский анклав Мелилью. При этом один человек погиб в результате сердечного приступа, еще четверо мигрантов получили ранения.
В Мелилью попали 200 мигрантов
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В Мелилью попали 200 мигрантов
По данным ООН, таким путем в Мелилью и расположенную рядом Сеуту с начала года попали уже свыше 6000 человек.
По оценкам Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, большинство из прибывающих в Испанию — мужчины в основном из Гвинеи, Мали и Марокко.
Власти Марокко заявляют, что число предотвращенных попыток нелегальной миграции в Европу с территории королевства за последние два года удвоилось.