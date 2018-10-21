Экспо-2020: обратный отсчет начался со светового шоу

В городе Дубай прошло невероятное световое шоу. Так власти мегаполиса решили привлечь внимание к важному предстоящему мероприятию. Ровно через два года здесь откроется Экспо-2020 - всемирная выставка. Местные жители и туристы собрались у самого высокого сооружения в мире - Башни в Дубай-Крик Харбор, чтобы насладиться впечатляющим зрелищем. Место проведения Экспо-2020 было определено в результате голосования на генеральной ассамблее Международного бюро выставок 27 ноября 2013 года в Париже. Экспо-2020 пройдет в период с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021. Ожидается, что мероприятие привлечет 25 миллионов посетителей.