Караван мигрантов: хаос на границе

Мексиканские власти зарегистрировали свыше 5000 человек в трех центрах размещения мигрантов, расположенных в пограничном городе Сьюдад-Идальго. Между тем еще 2000 человек провели ночь на центральной площади города. А на мосту, разделяющем Гватемалу и Мексику, люди пытаются понять, что их ждет дальше.

Ранее правительство Мексики объявило об открытии своих границ для женщин и детей из так называемого каравана мигрантов, который организованно движется из Гондураса по направлению к южной границе страны и затем в США.

Мигрантам помогают добровольцы из благотворительных организаций. Флор Седрель говорит: "Люди в отчаянии. Их не пропускают и заставляют оставаться на мосту, У нас нет точных данных о том, сколько человек смогли перейти границу. Мы также ничего не знаем о тех, кого посадили на автобусы и обещали отвезти в центры размещения, мы не знаем, где они сейчас".

При этом сотни человек решили не регистрироваться и нелегально перебраться в Мескику по реке, протекающей под мостом — на самодельных плотах либо вплавь.

В субботу президент США Дональд Трамп вновь пригрозил закрыть американскую границу, прежде чем караван мигрантов прибудет в страну.

Власти Гондураса заявляют, что две тысячи человек, ранее присоединившихся к каравану, согласились вернуться на родину.