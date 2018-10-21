Рим хочет конструктивного диалога с Брюсселем

На фоне принятого Италией дефицитного бюджета, правящая коалиция заявила, что хочет провести конструктивные переговоры с Европейским Союзом. Проектом итальянского бюджета крайне обеспокоены в Брюсселе. В ЕК опасаются, что Италия увеличит свой и так рекордно высокий внешний долг, что представляет угрозу стабильности еврозоны. Но в Риме сохраняют спокойствие.

Маттео Сальвини, глава МВД Италии: "У нас нет, да и не будет никаких намерений покинуть Европейский Союз, или выйти из зоны евро. Мы чувствуем себя комфортно на этом континенте, правила которого мы все же хотим изменить. У нас нет никаких проблем, разве что на с Францией. Но я направлю туда итальянских полицейских, чтобы мы так или иначе эту проблему решили".

Правительство Италии намерено временно нарастить дефицит бюджета ради исполнения социальных обещаний (снижение пенсионного возраста, введение "дохода от гражданства", отмена повышения НДС).

По словам Луиджи Ди Майо, министра экономического развития, труда и социальной политики, предложенным бюджетом нынешнее правительство продемонстрировало то, что оно хочет встать на защиту более слабой и малообеспеченной части населения.

Правительство Италии направило в Еврокомиссию проект бюджета, где на 2019 год устанавливается дефицит на уровне 2,4%. В Брюсселе дали негативную оценку документу. В начале следующей недели Рим должен дать пояснения и ответить на претензии.