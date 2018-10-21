Грузия: выборы и марихуана

Марихуана как политическая программа. Кандидат на предстоящих в Грузии президентских выборах и лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе решил привлечь избирателей необычным способом, а именно - раздав несколько сигарет с марихуаной во время "Фестиваля легализации конопли" в Тбилиси.