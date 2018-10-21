Власти Италии приняли решение усилить охрану своей границы с Францией. Поводом к этому послужил инцидент с участием французских жандармов, которые перевезли на территорию Италии нескольских нелегальных мигрантов и оставили их там.
Италия усиливает патрули на границе с Францией
Италия усиливает патрули на границе с Францией
Это произошло в местечке Клавьере 19 октября. Происшествие спровоцировало бурную реакцию официального Рима.
Так, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал произошедшее "беспрецедентным преступлением". В соцсетях он опубликовал видео, на котором видно, как французские жандармы высаживают мигрантов на безлюдной трассе, а затем просто уезжают, и предложил руководству ЕС дать оценку этому инциденту.
В ответ Франция выразила сожаление, заверив, что сотрудники жандармерии просто ошиблись. Однако итальянские власти усомнились в том, что ошибка была действительно непреднамеренной.
В результате Сальвини пригласил своего французского коллегу Кристофа Кастанера встретиться и обсудить недоразумение, а также другие накопившиеся вопросы. Примечательно, что ранее Франция обвиняла правительство Италии в бессердечии за отказ принять на своей территории мигрантов со спасательного судна "Аквариус".